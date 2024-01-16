Путин провел встречу с главами муниципалитетов: главные заявления

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ. «Рамблер» собрал его главные заявления оттуда.

В частности, Путин заявил о полном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. И удары по мирному населению РФ это доказывают, считает он.

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«Одна из главных задач этих ударов, это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров опять же от полного провала так называемого контрнаступления и показать последним, что Киев в состоянии отвечать на действия России», — отметил Путин, назвав удары ВСУ по мирным жителям РФ «варварскими».

Говоря о россиянах, которые проживают на приграничных территориях, подвергающихся ударам со стороны Украины, он поблагодарил их за мужество и сплоченность, которая, как и укрепление экономики и потенциала ВС РФ, стало для противника «полной неожиданностью».

Также Путин вспомнил о договоренностях, от которых Киев под давлением Лондона отказался. По его мнению, киевские переговорщики, которые пошли на это, являются «придурками», поскольку в ином бы случае конфликт можно было бы закончить еще полтора года назад. Президент подчеркнул, что никто не покушался никогда на «самостийность» Украины и тот факт, что украинцы думают иначе говорит о том, что им «закомпостировали мозги». Путин считает, что если ситуация, которая сейчас наблюдается на территории страны не изменится, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, ответственность за который будет на нынешних киевских властях.

«Инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских вооруженных сил», — указал он, добавив, что Москва «всегда защищала свои интересы и сейчас это сделает».

В связи с этим президент анонсировал, что в ближайшее время проведет в Туле совещание по оборонной отрасли.

Еще одной темой выступления Путина стали новые регионы РФ, в том числе он заявил, что результаты голосования в них «невозможно было сфальсифицировать». Он назвал выборы на этих территориях полностью демократичными и у тех, кто «из-за бугра» пытается убедить всех в обратном «ничего не выйдет, поскольку люди в новых регионах думают по-другому». По словам президента РФ, фундаментом российской государственности являются традиционные ценности.

«Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы — это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы. Предатели никогда вдолгую не побеждают», — уверен Путин.

Также президент обратил внимание на то, что все больше россиян, уехавших из страны, мечтают вернуться обратно. Он считает, что главной причиной этого является то, что людям с традиционными ценностями «очень трудно жить и растить детей в тех условиях, которые создаются сейчас в некоторых странах Запада».