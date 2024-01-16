Путин признался, что «незаметно» бывает в Кронштадте
Президент России Владимир Путин рассказал, что время от времени посещает Кронштадт. Он добавил, что там ему нравится, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, глава государства сообщил о своих поездках в в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».
«То, что в Кронштадте у нас всё развивается, я знаю, бываю там иногда так незаметно», — отметил Путин.
Президент уточнил, что в Кронштадте ему нравится, он бывает там с удовольствием.
Ранее глава государства призвал участников форума с вниманием относиться к людям, которые прошли спецоперацию на Украине. Он добавил, что их следует привлекать к работе на муниципальных объектах.
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