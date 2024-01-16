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Путин заявил, что в Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон

Выдворение русских людей из стран Прибалтики затрагивает безопасность РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что в Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон
© РИА Новости

«Русских людей выбрасывают просто за кордон. Это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», - сказал президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Путин подчеркнул, что «они развязали войну», так как именно после госпереворота в 2014 году начались боевые действия на Донбассе.

«В 2014 году после госпереворота начались боевые действия на Донбассе. Они войну развязали. Вот это все привело к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня», - сказал президент.

Ранее стало известно, что власти Латвии собираются депортировать из страны 72-летнюю россиянку, проживающую в городе Лиепаи. Основанием для высылки стало незнание латышского языка. Однако россиянка с детства является инвалидом по зрению.

Политика
Владимир Путин