Путин впервые прокомментировал вечеринку Ивлеевой

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» призвал глав муниципалитетов уделять особое внимание участникам специальной военной операции. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что у людей, которые решаются пойти на фронт, проходят горнило боевых действий, после возвращения домой меняются жизненные приоритеты.

«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях», — подчеркнул президент.

Президент заметил, что у ветеранов СВО совсем другие приоритеты, склонности, ценности, чем у полураздетых веселящихся звёзд.

Глава государства добавил, что их следует привлекать к работе в муниципалитетах в том случае, если они проявят интерес к такой работе.