В Госдуме оценили поездку Димы Билана в ДНР после вечеринки Ивлеевой

"С одной стороны, он, конечно, реабилитируется [за вечеринку Ивлеевой]. Хотя он якобы говорил, что непублично [посещал Донбасс]. Теперь он делает это публично, и понятно, с чем это связано. Главное не это, не очень важно, что делает Билан и остальные из этой "замечательной" плеяды, дело не в простить и забыть", - пояснил Шолохов.