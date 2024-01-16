Уничтожение в Дрездене надписи в память о погибших в феврале 1945 года мирных жителях города является «очередным актом исторического вандализма», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

На памятнике, посвященном жертвам бомбардировок города, осуществленных британскими и американскими ВВС, была выбита надпись: «Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожженные тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру».

Накануне в СМИ Германии появились публикации о том, что надпись пропала.

Захарова отметила, что «очередной акт исторического вандализма» произошел прямо во время восстания фермеров, «которые, судя по лозунгам, по горло сыты экономической политикой кабинета Олафа Шольца».

По ее мнению, самое страшное заключается в том, что надпись уничтожили сами немцы, а также то, что Берлин поддерживает прославление фашистских преступников властями Украины.