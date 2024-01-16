Путин назвал глав новых регионов «стальными людьми»

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что работники местной власти в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях являются «стальными люди», которых никто и ничто не может сломить.

«Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — сказал он.

До этого Путин отметил профессионализм и мужество сотрудников Следственного комитета в обеспечении законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии.