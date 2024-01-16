Володин заявил о росте числа друзей России

"Мы, проводя страновые конференции, видим, насколько большой интерес к развитию отношений в рамках межпарламентских связей. <…> Мы хотим в этом году собраться все вместе для того, чтобы обсудить насущные проблемы, поговорить о развитии отношений, но и, конечно, внести свой вклад в рамках парламентского измерения, установления добрых контактов с нашими партнерами - тем более, с каждым годом их становится все больше", - отметил Володин.