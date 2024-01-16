Володин: у депутатов Госдумы нет отпусков, в отличие от конгресса США

В начале пленарного заседания он обратился к журналистам. "Вот у нас СМИ освещают работу Государственной Думы - 1062 журналиста аккредитовано. Но меняться абсолютно не хотят. Как привыкли за 90-е годы сравнивать Государственную Думу с конгрессом США, так и сравнивают". По словам председателя ГД, это сравнение некорректное. Так, многие журналисты, по его словам, пишут про "каникулы" у парламентариев. Российская газета