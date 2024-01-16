Песков ответил на вопрос о здоровье Набиуллиной

По словам Дмитрия Пескова, такая информация «абсолютно личная», а подобные вопросы от журналистов – «неуместные».

«Мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне», - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отказываться от повышения ключевой ставки нельзя, так как иначе это навредит экономике. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями отметил, что высокая ключевая ставка — это временное явление.