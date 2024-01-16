Песков ответил на вопрос о здоровье Набиуллиной
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал неуместной просьбу прокомментировать появившиеся ранее сообщения об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Его слова приводит ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, такая информация «абсолютно личная», а подобные вопросы от журналистов – «неуместные».
«Мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне», - заявил официальный представитель Кремля.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отказываться от повышения ключевой ставки нельзя, так как иначе это навредит экономике. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями отметил, что высокая ключевая ставка — это временное явление.
Совет директоров Банка России в декабре прошлого года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.