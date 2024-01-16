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Песков ответил на вопрос о здоровье Набиуллиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал неуместной просьбу прокомментировать появившиеся ранее сообщения об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Его слова приводит ТАСС.

Песков ответил на вопрос о здоровье Набиуллиной
© globallookpress.com

По словам Дмитрия Пескова, такая информация «абсолютно личная», а подобные вопросы от журналистов – «неуместные».

«Мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне», - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отказываться от повышения ключевой ставки нельзя, так как иначе это навредит экономике. В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями отметил, что высокая ключевая ставка — это временное явление.

Набиуллина и Зеленский заняли первые строчки рейтинга Politico

Совет директоров Банка России в декабре прошлого года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.

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