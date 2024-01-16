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В Госдуме открылась весенняя сессия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл весеннюю сессию палаты на заседании 16 января.

В Госдуме открылась весенняя сессия
© Парламентская газета

«Cессия объявляется открытой», — сказал спикер.

После этого депутаты стоя выслушали гимн России.

В этом году весенняя сессия Госдумы продлится до 4 августа. В примерную приоритетную программу законопроектной работы палаты на эти месяцы уже включено около 60 законопроектов. В частности, в январе планируется рассмотреть пакет инициатив об ужесточении наказания за утечки персональных данных. В этом же месяце предполагается рассмотреть проект закона о запрете треш-стримов.

В феврале парламентарии планируют рассмотреть законопроект о «наливайках». Регионы могут получить право запрещать на своей территории розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах, следует из документа. На март запланировано рассмотрение проекта закона о статусе молодых ученых.

Политика
Вячеслав Володин
Госдума