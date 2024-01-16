В Госдуме открылась весенняя сессия

В этом году весенняя сессия Госдумы продлится до 4 августа. В примерную приоритетную программу законопроектной работы палаты на эти месяцы уже включено около 60 законопроектов. В частности, в январе планируется рассмотреть пакет инициатив об ужесточении наказания за утечки персональных данных. В этом же месяце предполагается рассмотреть проект закона о запрете треш-стримов.