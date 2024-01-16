В России отреагировали на атаку ВСУ на Воронеж

«Чем дальше будет продолжаться безнаказанность и поощрение вот этой террористической деятельности со стороны Запада, я имею в виду Вашингтон и натовские страны, тем более развязной и хамской будет линия поведения Киева. Мы должны быть к этому готовы. Мы уже готовы к этому», — сказал Карасин.