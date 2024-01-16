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Захарова отреагировала на желание Кулебы ударить Лаврова

Неадекватным и необразованным назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова руководителя дипломатического ведомства Украины Дмитрия Кулебу, заявившего о желании ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Российский представитель предположила, что украинскому коллеге следовало выбрать для себя поприще, отличное от дипломатического, ее слова приводят «Известия».

Захарова высмеяла желание Кулебы ударить Лаврова
© РИА Новости

«Неадекватность представителей киевского режима — широко известный факт. В этом, собственно, и проблема — необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги. <...> Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД», — сказала Захарова.

Кулеба в одном из интервью признавался в том, что он испытывал желание ударить своего российского коллегу Лаврова. По словам украинского дипломата, подобные эмоции он ощущал на встрече в Анталье в марте 2022 года.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно.

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При этом он признался, что у Киева нет «плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане «А».

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