Слуцкий оценил вариант проведения мирного саммита по Украине без России

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал вариант проведения мирного саммита по Украине в Давосе (Швейцария) без участия России. Он назвал такой расклад очередной тратой времени и безрезультатной инициативой в беседе с РИА Новости.

«Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее "дань по инерции" общезападному тренду, но все более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что "не будет мира без того, чтобы дать слово России". И такая точка зрения далеко не единственная», — напомнил Слуцкий.

По его мнению, «формула мира», которую активно продвигает президент Украины Владимир Зеленский, по-настоящему не имеет ничего общего с реальными действиями для достижения мира.

«Это мертворожденный план, который не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте», — объяснил лидер ЛДПР.

Он добавил, что если европейские лидеры действительно настроены на мирные переговоры, они должны прекратить военное финансирование Киева.