Практически ни один из конфликтов в мире нельзя разрешить без учета интересов Москвы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал обсуждение разработанного Киевом плана урегулирования украинского конфликта, которое состоялось в Давосе.

Ни одна формула мира невозможна без учета мнения России — ни на Ближнем Востоке, в том числе в отношениях Палестины и Израиля, ни в проблеме между Китаем и Тайванем, я уже не говорю про Украину, — заявил Джабаров.

Сенатор уверен, что разрешение почти любой конфликтной ситуации в мире без участия Москвы невозможно, поскольку наша страна обладает мощным военным и политическим потенциалом, а также пользуется большим авторитетом во всем мире. По его словам, к мнению России прислушиваются все здравомыслящие государства.

Попытка изолировать нас, к чему стремились последние 20–30 лет американцы, не привела ни к чему хорошему. Однополярный мир показал свою полную несостоятельность. Поскольку Украина юридически запретила сама себе вести любые переговоры с нами, мы доведем специальную военную операцию до победного конца, — заверил парламентарий.