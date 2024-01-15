В правительстве поддержали конфискацию имущества у осужденных за фейки об армии

Депутаты Госдумы предложили конфисковать имущество у людей, которые были осуждены за фейки об армии России. Инициатива затронет тех, кто признан виновными по распространению за деньги фейков о ВС РФ. Правительственная комиссия одобрила этот проект.

«Новая инициатива депутатов (в Госдуму она еще не внесена) подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги», — передает RTVI информацию из комиссии.

Кроме того, в таких случаях в доходы для государства могут быть обращены оборудование и орудие совершения преступления, принадлежащее осужденному. Например, мобильный телефон, компьютер или планшет.