Захарова прокомментировала смерть журналиста Гонсало Лиры

Захарова обратила внимание, что обе страны гражданства Лиры - США и Чили - еще с момента ареста СБУ журналиста "предпочли оставить его без внимания и реальной поддержки, по сути, отдали на расправу". ТАСС

Дипломат напомнила, что в мае 2023 года стало известно о задержании видеоблогера и предъявлении ему обвинений в «оправдании агрессии» России. Несмотря на то, что в июле журналиста поместили под домашний арест, СБУ в июле отправила его в СИЗО Харькова, где он находился до своей смерти, «в течение восьми месяцев подвергаясь пыткам и не получая должной медицинской помощи». RT на русском