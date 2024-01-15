Сальдо предупредил о риске исчезновения украинского народа
Украинский народ исчезнет с лица земли, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, написал в Владимир Сальдо.
По его словам, с точки зрения демографии населению республики нанесен невосполнимый урон. С момента выхода из СССР на Украине сокращалась численность населения из-за низкой рождаемости и популяции.
«Если боевые действия не завершатся в скором времени — украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли. Будет лишь рассеянная по всему миру диаспора и остатки населения на выжженной земле», — заключил он.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что неграмотная политика действующих властей во главе с президентом Владимиром Зеленским превратила Украину в изгоя на Европейском континенте.
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