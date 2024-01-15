Путин провел телефонный разговор с Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, обсудив, в том числе, ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что во время разговора Путин и Моди обсудили актуальные вопросы развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между странами и отметили достигнутые успехи в практическом взаимодействии в разных областях, а также сотрудничество на Дальнем Востоке РФ.

«Главы государств выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии», — говорится в тексте.