Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности России

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому президент РАН Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России. RT на русском

Документ размещен на федеральном портале правовых актов и вступает в силу со дня его подписания. Парламентская газета

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. ТАСС