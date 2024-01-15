В Крыму уволили министра за непотраченные деньги

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от должности из-за неполного освоения выделенных средств, сообщил глава республики Сергей Аксенов. RT на русском
"Руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление об увольнении, и будет освобожден от занимаемой должности", - отметил Аксенов. ТАСС
Как подчеркнул глава региона, также был объявлен выговор первому заместителю министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой за некачественное выполнение должностных обязанностей. Помимо этого, власти Крыма объявят выговоры главе местного Минздрава Константину Скорупскому и первому замминистра здравоохранения Ольге Растригиной. News.ru