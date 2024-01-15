В Крыму уволили министра за непотраченные деньги

"Руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление об увольнении, и будет освобожден от занимаемой должности", - отметил Аксенов. ТАСС