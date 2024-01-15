В Госдуме заявили о вмешательстве иноагентов в проведение выборов президента РФ

Зафиксированы многочисленные факты препятствования со стороны иностранных агентов подготовке и проведению выборов президента России, которые должны состояться в марте текущего года, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев. Газета.Ru
В частности, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации. RT на русском
Помимо того, установлены факты подстрекательства к созданию протестных групп в российских регионах, а также призывов к незаконным акциям. Lenta.ru
"Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс <…> направлены комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - добавил Пискарев. ТАСС