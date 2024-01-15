Сенатор раскритиковал желание Болгарии убрать дружбу с РФ из учебников

Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева о необходимости убрать упоминания о сотрудничестве Москвы и Софии из учебников по истории. Член Совфеда подчеркнул, что вычеркивая Россию из своего прошлого, республика разрушает свое будущее.

«Министр обороны Болгарии пытается отрицать дружбу его страны с Россией в прошлом, и на основе этого он призывает убрать упоминания о сотрудничестве из учебников. Такие заявления — это мракобесие, сродни утверждению о том, что Солнце вращается вокруг Земли», — сказал Климов.

Он добавил, что пока такие люди, как Тагарев находятся у власти, страдать прежде всего будет болгарский народ, который в большинстве своем помнит о роли России в истории страны.

Согласно заявлению Тагарева, София должна противодействовать «пропаганде» Москвы и «правильно» преподносить историю страны.