В Крыму уволили министра за непотраченные деньги

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук написал заявление на увольнение, в ближайшее время его освободят от занимаемой им должности. Об этом в своем Сергей Аксенов.

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Причиной заявления на увольнение стало неполное освоение бюджета. В результате этого обстоятельства часть выделенных денежных средств вернулась в федеральный бюджет. На этом фоне первому заместителю министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединовой был объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, уточнил Аксенов.

При этом Минсельхоз стал не единственным ведомством республики, которое столкнулось с претензиями. Выговоры были также объявлены министру здравоохранения Константину Скорупскому и первому заместителю министра здравоохранения Ольге Растригиной. Главной причиной стала слабая исполнительская дисциплина, заключил глава республики.