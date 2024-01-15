Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры, в ходе которых решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией удары по Йемену, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. Стороны также коснулись вопроса подготовки межгосударственного договора и моментов, связанных с сотрудничеством стран в различных областях.

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Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена, — написано в сообщении.

Министры заявили о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также об обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания содействия пострадавшему гражданскому населению.

Также в ходе переговоров представители России и Ирана обсудили дальнейшее развитие межгосударственных контрактов в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях.