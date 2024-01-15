Володин наградил журналистов за освещение работы Госдумы в 2023 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов парламентского пула с Днем российской печати и наградил победителей творческого конкурса на лучшее освещение деятельности палаты в 2023 году. Среди лауреатов - специальный корреспондент редакции политической информации ТАСС Екатерина Паньшина.