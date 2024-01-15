Кремль ожидает, что переговоры министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи будут насыщенными и содержательными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«В первую очередь, Северная Корея — это наш сосед, самый близкий из соседей. Мы считаем их нашим партнером и стремимся развивать партнерство во всех отраслях. Договоренности, достигнутые на космодроме Восточный и в ходе переговоров, позволят нам поддерживать диалог на всех уровнях с КНДР. Поэтому мы ожидаем продолжения важных и содержательных переговоров», — заявил Песков. Ura.Ru