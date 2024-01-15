Песков: Обсуждение мира на Украине бессмысленно без участия России
Обсуждение переговоров и мира на Украине без участия России бессмысленно. Об этом в понедельник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, бессмысленны также обсуждения советников по нацбезопасности «формулы мира» Зеленского, потому что в этих переговорах также не участвует Российская Федерация.
В то же время, Москва готова искать мирные решения конфликта на Украине, однако сам Киев отказывается от подобных переговоров. Этому способствуют и страны Запада, которые стремятся через Украину реализовывать собственные цели путем специальной военной операции, передает ТАСС.
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