Бастрыкин предложил разработать механизм ареста украденных в России активов

Он заявил, что зачастую запросы могут исполнять иностранные органы долго, иногда по несколько лет. За это время уже можно завершить расследование и направить дело в суд. Глава СК обратил внимание, что отсутствие ответа не мешает судебному рассмотрению дела, но в то же время остается не реализованным право на возмещение ущерба. Газета.Ru