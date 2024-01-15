Бастрыкин предложил разработать механизм ареста украденных в России активов

Следственный комитет РФ предлагает разработать механизм ареста украденных в России активов за рубежом по завершении следствия. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин. Российская газета
Он заявил, что зачастую запросы могут исполнять иностранные органы долго, иногда по несколько лет. За это время уже можно завершить расследование и направить дело в суд. Глава СК обратил внимание, что отсутствие ответа не мешает судебному рассмотрению дела, но в то же время остается не реализованным право на возмещение ущерба. Газета.Ru
Ранее агентство Bloomberg заявило, что Россия подготавливает судебный иск, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины. Москва24