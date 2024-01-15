Минобороны ФРГ: "план" войны с Россией является частью военного дела

Так называемый план нападения России на НАТО, который ранее публиковали СМИ Германии, является маловероятным сценарием. Об этом заявили в министерстве обороны ФРГ, передает Bild. В ведомстве подчеркнули, что рассмотрение всех возможных вариантов, даже если они крайне маловероятны, является повседневной работой, особенно в ходе военных учений. 15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат. Содержание публикации уже прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров счел опубликованные Bild данные попыткой раздуть шумиху.