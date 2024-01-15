Джабаров усомнился в правдивости данных Bild о подготовке ФРГ к войне с Россией

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал данные Bild о якобы подготовке в ФРГ плана войны между Североатлантическим альянсом и Россией. Он отметил, что такой сценарий не исключается.

«Но всё-таки я думаю, что Bild — это жёлтая пресса, и [не стоит] доверять её публикациям», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Джабаров добавил, что не думает, что спецслужбы Германии при разработке подобных планов допустили бы утечку данных.

Сенатор добавил, что не верит в достоверность этой информации.