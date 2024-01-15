Косачев объяснил, зачем в ФРГ опубликовали прогноз о конфликте России и НАТО

По его словам, сейчас в Германии противостоят по сути только две силы - прогерманская и проамериканская. Если раньше оба направления считались синонимами, то сегодня это два взаимоисключающих вектора. И опросы показывают, что партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским "краям", которых чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся, подчеркнул Косачев. Российская газета