Целью публикации секретного документа минобороны Германии является убеждение граждан ФРГ в необходимости оказания военной помощи Украине, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Парламентская газета
По его словам, сейчас в Германии противостоят по сути только две силы - прогерманская и проамериканская. Если раньше оба направления считались синонимами, то сегодня это два взаимоисключающих вектора. И опросы показывают, что партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским "краям", которых чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся, подчеркнул Косачев. Российская газета
Необходимость прибегнуть к подобным «сливам» вызвана утратой доверия населения к властям, подчеркнул член Совфеда. «Россия не рухнула, а "плана Б" не оказалось. И остается только пугать своих, чтобы чужие боялись», — заключил Косачев. Lenta.ru