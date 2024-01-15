Захарова прокомментировала «секретный план» от Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале опубликованный ранее в немецких СМИ «секретный план» о подготовке к отражению «нападения России на восточный фланг НАТО».

«Почитала немецкий «секретный план», слитый в инфопомойку Bild. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством [министра иностранных дел Анналены. – Прим.ред.] Бербок», - написала она.

Ранее немецкое здание Bild опубликовало статью, в которой, сославшись на секретный документ Бундесвера, сообщило о том, что Минобороны Германии считает возможным нападение России на страны НАТО.

Сценарий бундесвера «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года. Он предполагает, что Россия запустит очередную волну мобилизации и в рамках весеннего наступления «отбросит украинскую армию назад». Аналитики также уверяют, что к осени, «когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов», Россия может начать «вторжение на территории НАТО». При этом «будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом», подчеркнуло издание.