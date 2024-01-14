Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов 23 января

Госдума рассмотрит инициативу о запрете треш-стримов 23 января, рассказал депутат Артем Метелев в своем официально телеграм-канале.

В посте парламентарий прокомментировал разбирательство в отношении блогера Сергея Косенко, которого следствие обвиняет в совершении противоправных действий в отношении новорожденного, которые были засняты на видео. Метелев подчеркнул, что никакие оправдания здесь не помогут.

"Законопроект (о запрете треш-стримов. – Прим. ред.) будет рассмотрен 23 января", – добавил он.

Ранее в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс РФ, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях.