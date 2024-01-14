Ответственность за смерть в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры лежит на Белом доме. Об этом 14 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

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По ее словам, режим Зеленского должен понести ответственность за все совершенные им преступления.

«А вот за этот конкретный случай, конечно, должны нести ответственность не на Банковой, они свое получат, и это им впишется тоже, — но глобально, кто несет ответственность, — это Белый дом», — сказала Захарова.

При этом, по ее словам, в руководстве США не могли не знать об этом случае, поскольку американские общественные деятели неделями рассказывали об этой ситуации, однако все было бесполезно.