Захарова: Выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются США

Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» задалась вопросами, чем же США могут помочь Украине и куда идут эти деньги? По ее мнению, эти деньги «идут обратно этой же как бы демократической команде», передает ТАСС.