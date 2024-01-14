$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Захарова: Выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются США

Финансовые средства, которые выделяют США Киеву, возвращаются обратно американским властям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на телеканале «Россия-1».

Захарова: Выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются США
© РИА Новости

Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» задалась вопросами, чем же США могут помочь Украине и куда идут эти деньги? По ее мнению, эти деньги «идут обратно этой же как бы демократической команде», передает ТАСС.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

В конце декабря США заявили о выделении «последнего в этом году» пакета военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Позже на Украине пожаловались на скудный новый пакет помощи от США.

Политика
Энтони Блинкен
Мария Захарова
Джозеф Байден
МИД России