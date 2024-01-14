Захарова: Выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются США
Финансовые средства, которые выделяют США Киеву, возвращаются обратно американским властям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на телеканале «Россия-1».
Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» задалась вопросами, чем же США могут помочь Украине и куда идут эти деньги? По ее мнению, эти деньги «идут обратно этой же как бы демократической команде», передает ТАСС.
4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.
В конце декабря США заявили о выделении «последнего в этом году» пакета военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Позже на Украине пожаловались на скудный новый пакет помощи от США.