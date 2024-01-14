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Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР

В Москве ожидают визит делегации главы МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщила 14 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР
© Парламентская газета

По ее словам, в ходе визита ожидаются переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве», — цитирует ТАСС Захарову.

Отмечается, что визит назначен на 15-17 января.

Как писала «Парламентская газета», в октябре 2023 года Лавров посетил Пхеньян, в ходе визита он был принят лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По его словам, в ходе встречи с северокорейским министром были затронуты темы активизации политического диалога, возобновления полноценных контактов, в том числе по линии МИД, с учетом преодоления последствий пандемии и снятия соответствующих ограничений.

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