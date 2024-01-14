Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР

Как писала «Парламентская газета», в октябре 2023 года Лавров посетил Пхеньян, в ходе визита он был принят лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По его словам, в ходе встречи с северокорейским министром были затронуты темы активизации политического диалога, возобновления полноценных контактов, в том числе по линии МИД, с учетом преодоления последствий пандемии и снятия соответствующих ограничений.