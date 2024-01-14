Путин объяснил отмену визита в Якутию

Президент России Владимир Путин рассказал, что намеревается посетить Якутию в первой половине этого года. Он отметил, что планировал визит в регион в январе, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что не раз бывал в Якутии, но сожалеет, что не смог прилететь в этот раз, в рамках поездки по Дальнему Востоку.

«Просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана», — пояснил Путин.

В следующий раз, заметил российский лидер, он намеревается приехать «весной, может быть, летом». Он добавил, что во время визита посетит музыкальную школу.