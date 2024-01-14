Путин поделился впечатлениями от визита на Чукотку

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своем визите на Чукотку. Он отметил, что поездка ему понравилась, пишет РИА «Новости».

Визит Путина в Чукотский автономный округ состоялся 10 января. От аэропорта до Анадыря Путин доехал на снегоболотоходе «Хищник» тюменского производства.

«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что только после личной поездки по зимнику возможно понять, что он собой представляет, как живут люди в регионе, какие задачи являются первоочередными.

Путин пояснил, что пока рано говорить, какие конкретно будут решения, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом. Он добавил, что есть несколько вариантов.