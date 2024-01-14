Захарова: Россия имеет полное право развивать диалог с КНДР

"Во-первых, [ожидать] переговоров. Во-вторых, конечно, будут еще спекуляции, их будет немало. Западники все время вбрасывают историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей, - сказала Захарова. - Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву".