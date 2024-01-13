Захарова прокомментировала смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме

"Они (американские власти - прим. ТАСС) напрямую "контачат" (контактируют - прим. ТАСС) с киевским режимом по всем вопросам, они спонсируют ежедневно киевский режим, они ставят условия киевскому режиму абсолютно по всем направлениям. И они не просто имели возможность, для них ничего не стоило вытащить этого человека (Лиру - прим. ТАСС), который является плоть от плоти американским гражданином и журналистом. И они этого не сделали", - сказала Захарова.