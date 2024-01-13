В прибалтийских республиках россияне подвергаются дискриминации на национальной почве. Начавшаяся массовая депортация является беспределом. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдворение из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова, пишут «Известия».

«В прибалтийских странах происходит вообще беспредел. Он такой не один, уже тысячи человек, которые подвергаются подобной дискриминации из-за того, что они русские», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия не бросит людей, которых планируют депортировать из Латвии.

В субботу власти Псковской области встретили на границе 82-летнего Бориса Каткова — военного пенсионера, председателя Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он жил вместе с семьей, но теперь им придется покинуть республику из-за репрессивного миграционного закона.

Всего власти Латвии намерены депортировать 1167 человек, в частности, из-за незнания латышского языка.