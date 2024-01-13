Мирошник прокомментировал смерть журналиста Лиры

"На данный момент я не видел других публикаций американского Госдепа или их подразделений, кроме соболезнований, - сказал Мирошник. - Здесь очень сильно наблюдается, что есть правые, а есть еще правее. Есть те, которые интересуют американцев, и те, которые не интересуют американцев. Они их не то, что видеть не могут, слышать не могут, они их знать вообще не хотят. А вот за отдельных персонажей, которые за них ратуют, они радеют, применяют для них все доступные и недоступные методы. <…> Тот, кто нужен гегемону, тот и будет защищен".