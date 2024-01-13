Посольство РФ: соглашение Лондона и Киева не оставляет шансов на переговоры

Посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.

«Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём, делая её «разменной монетой» в авантюрах англосаксов в Евразии», — приводит текст комментария посольства РИА Новости .

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция и о победе Украины никто даже не помышляет.