В Госдуме объяснили, почему хуситы напали на танкер с российской нефтью

Йеменские хуситы могли напасть на танкер с российской нефтью, так как не знали, что груз принадлежит РФ, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он посоветовал поднимать флаг РФ на таких кораблях.

Таким образом любого можно запутать — как, интересно, йеменские хуситы могли понять, что в трюме находится именно российская нефть, если судно следовало под панамским флагом, а компания-перевозчик была чуть ли не из Лондона? Оберегать панамские танкеры точно не в наших национальных интересах. Поднимайте российский флаг, — добавил Журавлев.

По его словам, йеменцы устроили блокаду только для западного флота, поэтому торговцам следовало бы сразу обозначить российскую принадлежность судна. Депутат отметил, что Россия старается со всеми участниками конфликта в Йемене сохранять отношения.

Уверен, не будет по этому поводу предпринимать никаких резких шагов, возможно, ограничившись какими-то заявлениями МИДа. Оберегать панамские танкеры точно не в наших национальных интересах. Поднимайте российский флаг, — подытожил Журавлев.

Ранее агентство Reuters заявило, что йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. Отчет об атаке получило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO). По его информации, группировка обстреляла судно под флагом Панамы, посчитав, что оно связано с Лондоном.