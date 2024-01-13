В Совфеде призвали блокировать проезд латвийских фур через Россию и Белоруссию в ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге
Это должно нанести ущерб республике. Реакция на присвоение российского культурно-делового центра должна быть «жёсткой», власти повели себя «по-хамски».
Об этом заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Наверняка будем пробовать все варианты соответствующего ответа. Я надеюсь, что шаги будут жёсткие, потому что так по-хамски, как повели себя в Латвии, ещё ни одна страна так не поступала. Блокировали активы, но ещё ни одна страна их не присваивала, а здесь просто присвоили чужую собственность. Правда, американцы тоже в своё время наше здание в консульстве на западном побережье Штатов просто взяли, в Сан-Франциско, по-моему, просто взяли и забрали себе. Необязательно будут какие-то симметричные [действия предприняты — прим. ГМ]. Я не знаю, какая здесь собственность есть у государства Латвия, но есть и другие варианты — это логистика, транспортные какие-то пути. Можно блокировать проезд вообще любых фур, которые направляются в Латвию через территорию России и Белоруссии. Думаю, что ответ будет на самом деле болезненным. Потому что Латвия — это не та страна, которая может так себя по-хамски вести со своим великим соседом».
Ранее Мария Захарова пообещала «крайне болезненный» ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге. Россия квалифицирует действия Латвии как рейдерство, кражу и воровство в государственном масштабе, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства. 21 декабря представители спецслужб ворвались в здание культурно-делового центра в Риге. У сотрудников «Дома Москвы» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Сейм Латвии принял закон о передаче центра в госсобственность.