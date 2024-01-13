В Совфеде призвали блокировать проезд латвийских фур через Россию

«Наверняка будем пробовать все варианты соответствующего ответа. Я надеюсь, что шаги будут жёсткие, потому что так по-хамски, как повели себя в Латвии, ещё ни одна страна так не поступала. Блокировали активы, но ещё ни одна страна их не присваивала, а здесь просто присвоили чужую собственность. Правда, американцы тоже в своё время наше здание в консульстве на западном побережье Штатов просто взяли, в Сан-Франциско, по-моему, просто взяли и забрали себе. Необязательно будут какие-то симметричные [действия предприняты — прим. ГМ]. Я не знаю, какая здесь собственность есть у государства Латвия, но есть и другие варианты — это логистика, транспортные какие-то пути. Можно блокировать проезд вообще любых фур, которые направляются в Латвию через территорию России и Белоруссии. Думаю, что ответ будет на самом деле болезненным. Потому что Латвия — это не та страна, которая может так себя по-хамски вести со своим великим соседом».