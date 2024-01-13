В Госдуме призвали привлечь Байдена к уголовной ответственности

Президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности из-за ударов США и Британии по Йемену. Иначе Байден может начать новую мировую войну, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть», — написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, США под руководством Байдена нанесли 70 ударов по суверенному государству, что привело к жертвам среди граждан. Таким образом Вашингтон «перечеркнул нормы международного права и наплевал на Устав ООН».

Спикер уверен, что Байден, проигрывающий внутриполитическую борьбу, решил устроить в преддверии президентских выборов «маленькую победоносную войну». Она призвана отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине и внутренних проблем США.

Совершение агрессии против Йемена в политических целях подтверждается тем, что администрация Байдена не уведомила о своих действиях Конгресс США. В итоге даже сторонники американского президента заявляют, что он нарушил конституцию.