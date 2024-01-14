Владимир Зеленский, занимающий сейчас пост президента Украины, в 2014-2015 годах четыре раза проигнорировал повестки в военкомат. Об этом в пятницу написал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что президенту Украины направляли по две повестки в 2014 и 2015 годах. В подтверждение своих слов дипломат прикрепил запись Министерства обороны Украины от 2019 года, где отмечается, что Зеленский с 2008 года состоит на воинском учете города Кривой Рог и годен к военной службе.

"Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками", - добавил Мирошник.