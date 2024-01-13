Небензя заявил, что затопление тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид

Затопление тоннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности международной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, подобные действия могут быть квалифицированы «как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него».