Небензя заявил, что затопление тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид
Затопление тоннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности международной организации по ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, подобные действия могут быть квалифицированы «как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него».
Как указал дипломат, Соединенные Штаты и их союзники способствуют распространению палестино-израильского конфликта. Также Вашингтон с союзниками способствует «переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера [в ночь на 12 января] в нарушение статьи 2 Устава ООН народ Йемена».
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