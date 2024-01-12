Стало известно, сколько россиян могут находиться в Йемене

В Йемене сейчас могут находиться несколько сотен россиян, заявило посольство Российской Федерации в ближневосточной республике. RT на русском
"С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день", - сообщили в посольстве. ТАСС
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США нанести удары по Йемену является пренебрежением международным правом. По ее словам, США полностью пренебрегают им во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей. Lenta.ru