Стало известно, сколько россиян могут находиться в Йемене

В Йемене сейчас могут находиться несколько сотен россиян, заявило посольство Российской Федерации в ближневосточной республике. RT на русском

"С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день", - сообщили в посольстве. ТАСС